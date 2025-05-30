Податкові ставки та ліміти доходів

Які податки платитимуть ФОПи у червні, які ліміти доходів діятимуть і що змінюється у переказах між картками – коротко про головне, що потрібно знати кожному підприємцю з 1 червня 2025 року, розповідає 24 Канал.

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1 група

Річний ліміт доходу: 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП)).

Єдиний податок: до 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302,80 гривень/місяць.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): 1 760 гривень/місяць (22% від МЗП).

Військовий збір: 800 гривень/місяць (10% від МЗП).

2 група

Річний ліміт доходу: 6 672 000 гривень (834 МЗП).

Єдиний податок: до 20% від МЗП, що становить 1 600 гривень/місяць.

ЄСВ: 1 760 гривень/місяць.

Військовий збір: 800 гривень/місяць.

3 група

Річний ліміт доходу: 9 336 000 гривень (1 167 МЗП).

Єдиний податок:

5% від доходу для неплатників ПДВ.

3% від доходу для платників ПДВ.

ЄСВ: 1 760 гривень/місяць.

Військовий збір: 1% від доходу.

Зауважте. Розміри ЄП та ЄСВ встановлюються на початку року і не змінюються зі зміною МЗП протягом року.

Зміни у звітності та податкових формах

З 1 квітня 2025 року ФОП ІІІ групи подають декларацію за новою формою, яка включає розділ для суми військового збору.

Перехід між системами оподаткування

Перехід на спрощену систему: Для переходу з загальної на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу 2025 року, необхідно подати заяву до ДПС до 16 червня 2025 року.

Для переходу з загальної на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу 2025 року, необхідно подати заяву до ДПС до 16 червня 2025 року. Відмова від спрощеної системи: Щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу 2025 року, потрібно подати заяву до 20 червня 2025 року.

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Обмеження на перекази між рахунками фізичних осіб

З 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб без документального підтвердження знижується зі 150 000 гривень до 100 000 гривень на місяць. Це стосується переказів за номером картки, телефону або реквізитами IBAN. Нові обмеження не поширюються на зняття готівки, оплату товарів, комунальні платежі, перекази між власними рахунками та на рахунки юридичних осіб.

Ці зміни мають на меті удосконалення податкової системи та фінансового контролю в Україні. ФОПам варто ретельно ознайомитися з нововведеннями та, за потреби, звернутися до податкових консультантів для належної підготовки та адаптації до нових умов.