Кого будут проверять
По данным Dev.ua, тысячи украинцев уже получили письма с требованием явиться в налоговую инспекцию для дачи объяснений о происхождении средств, информирует 24 Канал.
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В случае, если налоговая установит, что такая деятельность имеет признаки предпринимательской, но не была официально зарегистрирована, гражданам грозят серьезные санкции.
Что грозит продавцам без ФОПа:
- штраф от 17 000 до 34 000 гривен за первое нарушение;
- до 85 000 гривен – за повторное за повторное;
- возможно доначисление налогов, подача протокола в суд;
- в некоторых случаях – даже открытие уголовного производства.
Законна ли передача данных
Передача данных от NovaPay в налоговую происходит в рамках действующего законодательства, которое обязывает платежные системы сообщать о финансовых операциях, которые могут иметь признаки предпринимательской деятельности.
Важно. После усиления фискального контроля налоговая служба активнее проверяет физлиц, которые продают товары на маркетплейсах, в соцсетях или через объявления. В фокусе – люди, которые систематически получают платежи за товары или услуги, но не зарегистрированы как ФЛП или юридические лица.