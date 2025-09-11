Що пропонує Кабмін?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроєкт про міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Документ передбачає передачу даних про продавців, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14025.

Дивіться також Податок на OLX і Rozetka: кого зачеплять нові правила, а кого ні

Документ визначає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть функції додаткових агентів. Для фізичних осіб передбачено податок у розмірі 5%.

Що у законопроєкті №14025?

Оператори платформ зобов'язані фіксувати й включати до звіту про доходи кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою, наступну інформацію:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
  • адреса місця проживання;
  • ідентифікаційний податковий номер;
  • індивідуальний податковий номер платника ПДВ (якщо є);
  • дата народження.

Якщо підзвітний продавець займається діяльністю з надання нерухомості в оренду, цифрові платформи повинні додатково передавати до податкових органів:

  • адресу кожної одиниці оголошення об'єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об'єкта;
  • загальну суму винагороди, сплачену або зараховану протягом кожного кварталу звітного періоду, а також кількість операцій з оренди кожної одиниці оголошення;
  • суму зборів, комісій або податків, які були утримані або стягнуті оператором платформи за той самий період;
  • кількість днів, протягом яких об'єкт здавався в оренду (за наявності інформації), та його тип.

Що потрібно знати про податки та продажі в інтернеті?

  • З початку березня Державна податкова служба України посилила нагляд за грошовими переказами на банківські картки громадян, що займаються торгівлею в інтернеті. Фіскальні органи зареєстрували близько 1,4 мільйона операцій на загальну суму понад 1,6 мільярда гривень.

  • Уряд України має намір врегулювати онлайн-продажі через такі майданчики, як OLX, запровадивши систему утримання податків для фізичних осіб, що не мають статусу юридичного підприємця. Законопроєкт передбачає введення пільгового податкового тарифу у розмірі 5%, замість чинних 18% податку на доходи та 1,5% військового збору для продавців.