А говорится о сотнях миллиардов гривен, отмечает 24 Канал. Все же глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак сообщил в интервью ZN.UA, что уже месяц правительство совместно с комитетом интенсивно работает над моделью повышения зарплат учителям.

Повысят ли учителям зарплату?

Нардеп говорит, что чиновники стремятся выйти на норму закона, которая предусматривает оклад молодого учителя на уровне трех минимальных зарплат. То есть 24 тысячи гривен.

Бабак сообщил, что по разным подсчетам, на это Украине нужно найти дополнительно от 100 до более 200 миллиардов гривен.

По словам нардепа, чиновники будут искать соответствующие источники поступления. В частности, будут говорить с международными партнерами на эту тему.

Нардеп также отметил, что Образовательный комитет ежегодно подает в бюджет правки по повышению зарплат учителям. Однако до сих пор не удавалось реализовать это настолько, насколько нуждаются и заслуживают учителя.

Однако он убежден, что на этот раз есть шанс, что дело по повышению зарплаты педагогам сдвинется с мертвой точки.

Вопрос только в финансировании,

– резюмировал народный избранник.

