Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой в интервью hromadske. При этом она уточнила, каких кадров не хватает в школах.
Каких учителей не хватает?
Чиновница отметила: особенно не хватает профессиональных педагогов естественных и точных дисциплин – биологии, химии, физики, математики, современных технологий. Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.
Эта нехватка не привязана к конкретным регионам – она общая для системы,
– добавила заместитель Лисового.
Интересно! Одной из самых больших проблем, из-за которой учителя уходят из профессии, является низкий уровень зарплаты педагогов. Средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц.
И объяснила: частично эту нехватку компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий в более безопасные регионы. Однако системное решение в другом: нужно менять подход к подготовке и популяризации этих предметов на уровне педагогического образования.
Молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в ЗВО, поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям,
– рассказала Кузьмичева.
Сколько студентов педагогических вузов планируют стать учителями?
- Менее трети студентов вузов, которые получают образование на педагогических специальностях, планируют в будущем работать учителями.
- Таковы данные исследования.
- На мотивацию таких студентов существенно влияют такие факторы как качественное высшее педагогическое образование, признание и оплата дополнительных обязанностей, четкий учет рабочего времени, качественная интернатура.