А мовиться про сотні мільярдів гривень, зазначає 24 Канал. Все ж очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак повідомив в інтерв'ю ZN.UA, що вже місяць уряд спільно з комітетом інтенсивно працює над моделлю підвищення зарплат учителям.

Чи підвищать учителям зарплату?

Нардеп каже, що посадовці прагнуть вийти на норму закону, яка передбачає оклад молодого вчителя на рівні трьох мінімальних зарплат. Тобто 24 тисячі гривень.

Бабак повідомив, що за різними підрахунками, на це Україні потрібно знайти додатково від 100 до понад 200 мільярдів гривень.

За словами нардепа, посадовці шукатимуть відповідні джерела надходження. Зокрема, говоритимуть з міжнародними партнерами на цю тему.

Нардеп також зазначив, що Освітній комітет щороку подає до бюджету правки щодо підвищення зарплат учителям. Однак досі не вдавалося реалізувати це настільки, наскільки потребують і заслуговують учителі.

Однак він переконаний, що цього разу є шанс, що справа щодо підвищення зарплати педагогам зрушить з мертвої точки.

Питання лише у фінансуванні,

– резюмував народний обранець.

