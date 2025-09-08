Такі дані Державної служби статистики за результатами аналізу середньої зарплати українців у липні 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Лісовий розповів, чи знайшли у бюджеті кошти на підвищення зарплат учителям

Яка середня зарплата в Україні?

Середня заробітна плата працівників в Україні становить 26 499 гривень.

Також, за даними Держстатистики, середня заробітна плата у липні 2025 року становить:

  • у сфері інформації та телекомунікацій – 67 222 гривень;

  • фінансової та страхової діяльності – 55 994 гривень;

  • професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 гривень;

  • державному управлінні й обороні – 33 896 гривень;

  • у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 гривень;

  • у промисловості – 29 063 гривень;

  • на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб – 26 612 гривень;

  • у сфері операцій з нерухомістю – 22 6987 гривень;

  • у будівництві – 22 775 гривень.

Менше за освітян заробляють лише фахівці, які працюють у бібліотеках, архівах, музеях та у галузі культури, творчості й мистецтва. Їхня середня заробітна плата не перевищує 15 тисяч гривень на місяць.

Найвищий рівень середньої зарплати у липні зафіксували у Києві – 40 546 гривень, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 гривні.

Дивіться також З вересня в Україні можуть закрити частину шкіл: що робити вчителям

Чи підвищать учителям зарплату?

  • Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що зараз у бюджеті немає достатньо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Тобто вчителі мали б отримувати 24 тисячі гривень.

  • Натомість встановлена додаткова надбавка за роботу в складних умовах, яка у цьому році становить 2 тисячі гривень. У бюджеті наступного року ці кошти також передбачені.

  • Все ж МОН спільно з Мінфіном опрацьовують можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.