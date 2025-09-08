Такі дані Державної служби статистики за результатами аналізу середньої зарплати українців у липні 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Яка середня зарплата в Україні?

Середня заробітна плата працівників в Україні становить 26 499 гривень.

Також, за даними Держстатистики, середня заробітна плата у липні 2025 року становить:

у сфері інформації та телекомунікацій – 67 222 гривень;

фінансової та страхової діяльності – 55 994 гривень;

професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 гривень;

державному управлінні й обороні – 33 896 гривень;

у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 гривень;

у промисловості – 29 063 гривень;

на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб – 26 612 гривень;

у сфері операцій з нерухомістю – 22 6987 гривень;

у будівництві – 22 775 гривень.

Менше за освітян заробляють лише фахівці, які працюють у бібліотеках, архівах, музеях та у галузі культури, творчості й мистецтва. Їхня середня заробітна плата не перевищує 15 тисяч гривень на місяць.

Найвищий рівень середньої зарплати у липні зафіксували у Києві – 40 546 гривень, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 гривні.

Чи підвищать учителям зарплату?