Такі дані Державної служби статистики за результатами аналізу середньої зарплати українців у липні 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Яка середня зарплата в Україні?
Середня заробітна плата працівників в Україні становить 26 499 гривень.
Також, за даними Держстатистики, середня заробітна плата у липні 2025 року становить:
у сфері інформації та телекомунікацій – 67 222 гривень;
фінансової та страхової діяльності – 55 994 гривень;
професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 гривень;
державному управлінні й обороні – 33 896 гривень;
у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 гривень;
у промисловості – 29 063 гривень;
на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб – 26 612 гривень;
у сфері операцій з нерухомістю – 22 6987 гривень;
у будівництві – 22 775 гривень.
Менше за освітян заробляють лише фахівці, які працюють у бібліотеках, архівах, музеях та у галузі культури, творчості й мистецтва. Їхня середня заробітна плата не перевищує 15 тисяч гривень на місяць.
Найвищий рівень середньої зарплати у липні зафіксували у Києві – 40 546 гривень, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 гривні.
Чи підвищать учителям зарплату?
Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що зараз у бюджеті немає достатньо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Тобто вчителі мали б отримувати 24 тисячі гривень.
Натомість встановлена додаткова надбавка за роботу в складних умовах, яка у цьому році становить 2 тисячі гривень. У бюджеті наступного року ці кошти також передбачені.
Все ж МОН спільно з Мінфіном опрацьовують можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.