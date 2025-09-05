Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Повысят ли учителям зарплаты?

Чиновник отметил, что сейчас в бюджете, к сожалению, нет достаточно средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании" по оплате труда педагогических и научно-педагогических работников. То есть учителя должны получать 24 тысячи гривен.

Мы имеем установленную дополнительную надбавку за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысячи гривен. В бюджете следующего года эти средства также предусмотрены,

– заявил Лисовой.

Глава МОН также отметил, что МОН совместно с Минфином прорабатывают возможность существенного повышения зарплат для педработников.

Я думаю, что в проекте бюджета будет конкретная цифра. Сейчас эти переговоры не завершены. Все будет зависеть значительно от потребностей обороны,

– резюмировал министр.

Будут ли учителя с сентября получать доплаты?