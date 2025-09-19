Чи зміниться розмір мінімальної пенсії у 2026 році?
У 2026 році розмір пенсій залежатиме зокрема він їхньої індексації, пише 24 Канал.
Загалом на пенсійне забезпечення на наступний рік виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Водночас на 2025 рік заклали суму на 123,4 мільярда гривень менше, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.
Зокрема у Бюджетній декларації 2026-2028 роки є прогноз уряду щодо мінімальної пенсії. Зазначається, вона змінюватиметься наступним чином:
- з 1 січня 2026 року – підвищення до 2 564 гривень (+8,6%);
- з 2027 року – збільшення до 2 715 гривень (+5,9%);
- з 2028 року – зростання до 2 859 гривень (+5,3%).
Ба більше, члени Парламенту наразі обговорюють зміни розмірів пенсій в Україні. Мова йде про ідею вийти наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень для мінімальної пенсії.
У Верховній Раді обговорюють обмеження спецпенсій хоча б під час воєнного стану, щоб вони не перевищували три мінімальні заробітні платні. Тобто зараз це 24 тисячі гривень,
– сказав народний депутат Руслан Горбенко.
Також в Україні можуть обмежити спецпенсій (їх отримують судді, прокурори тощо) під час дії воєнного стану. Вони мають не перевищувати три мінімальні зарплати.
Нагадаємо! Станом на вересень 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривні.
Що ще відомо про пенсії в Україні?
Військові в Україні на пенсії можуть розраховувати на виплати до 100% від свого грошового забезпечення. Зокрема виплати надаються за вислугу років, по інвалідності та у разі втрати годувальника.
Данило Гетманцев заявив, що причиною низьких пенсій є масштабна тіньова економіка. Саме цей показник впливає на соціальну виплати. Згідно зі слів Гетманцева, через несплату податків держава щороку втрачає мільярди гривень.