Чи зміниться розмір мінімальної пенсії у 2026 році?

У 2026 році розмір пенсій залежатиме зокрема він їхньої індексації, пише 24 Канал.

Загалом на пенсійне забезпечення на наступний рік виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Водночас на 2025 рік заклали суму на 123,4 мільярда гривень менше, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

Зокрема у Бюджетній декларації 2026-2028 роки є прогноз уряду щодо мінімальної пенсії. Зазначається, вона змінюватиметься наступним чином:

з 1 січня 2026 року – підвищення до 2 564 гривень (+8,6%); з 2027 року – збільшення до 2 715 гривень (+5,9%); з 2028 року – зростання до 2 859 гривень (+5,3%).

Ба більше, члени Парламенту наразі обговорюють зміни розмірів пенсій в Україні. Мова йде про ідею вийти наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень для мінімальної пенсії.

У Верховній Раді обговорюють обмеження спецпенсій хоча б під час воєнного стану, щоб вони не перевищували три мінімальні заробітні платні. Тобто зараз це 24 тисячі гривень,

– сказав народний депутат Руслан Горбенко.

Також в Україні можуть обмежити спецпенсій (їх отримують судді, прокурори тощо) під час дії воєнного стану. Вони мають не перевищувати три мінімальні зарплати.

Нагадаємо! Станом на вересень 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривні.

Що ще відомо про пенсії в Україні?