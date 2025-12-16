Яку підтримку очікує Україна?

Про це за підсумками перемовин розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Зарплати зростуть, але не для всіх: хто отримає по 200 тисяч, а хто – майже нічого

Глава держави зазначив, що сьогодні Україні "дуже непросто" фінансово допомагати родинам загиблих військовослужбовців. Тому він хотів би, щоб була фінансова підтримка цієї програми з боку міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський Президент України Ми все це будемо виплачувати, це наш обов’язок моральний передусім. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес.

Також вперше у розмові з західними партнерами Київ порушив питання про фінансову підтримку виплат для людей які втратили житло через воєнні дії.

Я сьогодні вперше підняв питання, яке, на мій погляд, дуже важливе, – це наші переселенці, які втратили житло. Це великі гроші, десятки мільярдів доларів,

– зазначив президент.

За його словами, мова йде і про гроші, і про створення спеціального фонду для допомоги цим людям, який може потребувати до 70 – 80 мільярдів доларів.

Зеленський додав, що представники США "сприймають це". Адже відшкодування втраченого житла необхідне для того, щоб переселенці хотіли повернутися та могли жити в Україні.

Варто знати! На зустрічі у Берліні також обговорили можливості для відновлення енергетики України, інфраструктури, університетів і шкіл.

Як зростуть виплати родинам загиблих?

Нагадаємо, на початку листопада уряд розширив підстави для виплат родинам загиблих військових за невикористану відпустку. Раніше порядок виплат не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти.

За новим рішенням, право на компенсацію поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також на державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями. Також Верховна Рада ухвалила новий закон, за яким щомісячні виплати родинам загиблих осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зростуть. Підвищення заплановане з 1 січня 2026 року.

Важливо! Розмір виплати родинам загиблих українців з особливими заслугами збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, яка встановлена станом на 1 січня.

Що ще потрібно знати про виплати сім'ям військових?