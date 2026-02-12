Чому можуть відмовити у наданні пенсій?

Зокрема це трапляється через проблеми з документами, про що пише Пенсійний фонд України.

Серед причин, чому можуть відмовити у призначенні пенсії:

помилки у записах про роботу в трудовій книжці, тобто виправлення у даті прийняття на роботу чи дати звільнення з роботи; відсутність потрібних печаток на записах і тому подібне;

загальні помилки, до яких відносять описки в даті народження, відсутні печатка на першій сторінці тощо;

записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях тощо;

прізвище, ім'я, та по батькові ну трудовій книжці е збігаються з даними паспорта.

Також слід враховувати можливі проблеми зі страховим стажем. Наприклад, якщо Пенсійний фонд не дорахував всі потрібні роки через військову службу, навчання до 2004 року тощо.

Якщо вже є відповідна відмова, то її потрібно оскаржувати в судому порядку. Водночас адміністративний порядок оскарження такого рішення ПФУ часто може бути не ефективним.

Видання "На пенсії" нагадує про строки оскарження. Річ у тім, що людина має шість місяців з моменту отримання відмови. Якщо пропустити цей термін, то потрібно буде просити суд поновити строки.

Важливо! Але існує ризик, щоб суд поверне позовну заяву – через необґрунтованиий пропуск строків.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?