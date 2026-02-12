Чому можуть відмовити у наданні пенсій?
Зокрема це трапляється через проблеми з документами, про що пише Пенсійний фонд України.
Серед причин, чому можуть відмовити у призначенні пенсії:
- помилки у записах про роботу в трудовій книжці, тобто виправлення у даті прийняття на роботу чи дати звільнення з роботи; відсутність потрібних печаток на записах і тому подібне;
- загальні помилки, до яких відносять описки в даті народження, відсутні печатка на першій сторінці тощо;
- записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях тощо;
- прізвище, ім'я, та по батькові ну трудовій книжці е збігаються з даними паспорта.
Також слід враховувати можливі проблеми зі страховим стажем. Наприклад, якщо Пенсійний фонд не дорахував всі потрібні роки через військову службу, навчання до 2004 року тощо.
Якщо вже є відповідна відмова, то її потрібно оскаржувати в судому порядку. Водночас адміністративний порядок оскарження такого рішення ПФУ часто може бути не ефективним.
Видання "На пенсії" нагадує про строки оскарження. Річ у тім, що людина має шість місяців з моменту отримання відмови. Якщо пропустити цей термін, то потрібно буде просити суд поновити строки.
Важливо! Але існує ризик, щоб суд поверне позовну заяву – через необґрунтованиий пропуск строків.
Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?
- Українці мають оцифрувати свою трудову книжку до 10 червня 2026 року. Зокрема на реалізацію цього нововведення надавалося 5 років. Оцифрувати документ можна за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду.
- Водночас слід враховувати, що до стажу не входять періоди, коли людина працювала не офіційно. Фактично рахуються тільки ті проміжки часу, коли людина сплачувала єдиний соціальний внесок (або ж це робив її роботодавець).