Що змінить реформа спецпенсій

Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, нинішня система часто несправедлива до військових. Адже після початку повномасштабної війни мобілізувати багато українців, які ніколи не служили у війську. Але на них не розповсюджують спеціальні закони кадрових військових, а отже вони не можуть отримати таких же переваг під час виходу на пенсію.

Тоді як нова модель передбачає перехід від спеціальних до професійних пенсій. У них зміниться головна умова нарахування виплат:

Зараз потрібно мати щонайменше 25 років стажу, щоб отримати спеціальну пенсію. Ті, хто не дорахувався хоча б року, втрачають увесь стаж.

Професійна пенсія дасть людині можливість вже після 12 місяців накопичувати внески. Тобто для мобілізованих навіть рік служби формуватиме право на таку пенсію.

Реформа спецпенсій, тобто перехід від спеціальних пенсій до професійних, має сформувати справедливі правила для всіх, хто захищав країну, та підготувати систему до зростання кількості військових пенсій після демобілізації,

– пояснив Улютін.

Зауважте! Для учасників бойових дій Мінсоцполітики розглядає також окрему державну надбавку. А якщо мобілізований після війни продовжить служити за контрактом, то його професійна пенсія зростатиме з кожним роком служби.

Кого зачепить реформа спецпенсій

Улютін підкреслив, що військові, які вже отримують спеціальні пенсії, після реформи нічого не втратять. Усі виплати, які нарахувала держава, вони отримуватимуть й надалі.

А от на тих, хто служить зараз, чекає перехід на професійну пенсію. Він буде поступовим:

до запровадження реформи роки рахуватимуть за чинними правилами;

після запуску нововведень – вже за новими.

Військові, які мають більш як 13 років стажу теж будуть виходити на пенсію по старій системі спецпенсій.

Водночас у Мінсоцполітики порахували, що на перехід до професійних пенсій може знадобитися близько 12 – 13 років.

Це відбуватиметься поступово для того, щоб люди, які будуть заходити в професію, могли накопичити професійні внески для своїх пенсійних виплат,

– додав Улютін.

Планується, що професійні пенсії фінансуватимуть не з державного бюджету, а зі спеціальних внесків, які робитимуть роботодавці у цю систему.

Зауважте! Наразі Мінсоцполітики завершує роботу над пенсійним законопроєктом і необхідними фінансовими розрахунками. Старт реформі хочуть дати вже цього року.