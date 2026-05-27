Суд визнав неправомірним зменшення військових пенсій

У суді оскаржувалося зменшення виплат за постановою Кабінету Міністрів, ухваленою на початку 2025 року. Тоді спеціальні "високі" пенсії вирішили обмежити, тому тисячі колишніх військових й інші отримувачі таких виплат стали отримувати менше. Через ймовірну протиправність дій уряду колишній працівник СБУ звернувся до суду. Усі обставини описані в матеріалах справи № 320/2229/25.

У постанові Кабміну йшлося про те, що коефіцієнти пенсії змінюються. Найбільше зміни торкнулися громадян, які отримували пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Механізм обмеження діяв так: якщо людина отримувала виплати, сумою понад 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, то коефіцієнти понижувалися з 0,5 до 0,1.

Позивач повідомив, що під час виходу на пенсію йому нарахували виплату в понад 46 тисяч гривень щомісяця. Але від 2025 року він фактично став отримувати менше – через застосування коефіцієнтів пенсія досягала 29,7 тисячі гривень. Тобто чоловік фактично кожного місяця втрачав понад 16 тисяч.

Справа дійшла до Верховного Суду. Там вирішили, що постанова Кабміну є протиправною, бо визначення умов пенсійного забезпечення військових не входить до їхніх завдань. Змінювати їх уряд не має права, а закон не має зворотної дії. Єдиною можливістю для зменшення чи збільшення коефіцієнтів є внесення змін до закону.

Проте в законодавстві виникла чергова колізія. Зміни за постановою Кабміну відбулися нібито через правила щодо Державного бюджету на 2025 рік, який все ж дозволяв змінювати розмір "підвищених пенсій". У цьому випадку всі норми регулюються Законом № 2262-ХІІ. Тобто зміна коефіцієнтів для військової пенсії дійсно була неправомірною.

У цьому випадку суд застосував типову норму права, коли спеціальний закон має перевагу над загальним. Уряд натомість хотів економити державні кошти, але не врахував, що військову пенсію регулює спецзакон. Ба більше, процедура прийняття постанови теж була здійснена неправильно. Проєкт документа був прийнятий швидко, без направлення до профспілок та об'єднань роботодавців, а також перед ухваленням не провели консультації з громадськістю. Але правила пенсійного забезпечення військових Кабмін не регулює власними постановами, якщо такі питання вже врегульовані спеціальним законом. Інакше уряд отримував би можливість переписувати соціальні гарантії без голосування парламенту.

Це рішення може стати важливим орієнтиром для тисяч військових пенсіонерів, яким після ухвалення постанови також зменшили виплати. Якщо практика оскарження постанови стане масовою, то державу можуть через суд, можливо, змушуватимуть компенсувати невиплачені кошти.

Що ще варто знати про пенсії військовим?

Військовослужбовці після вислуги 25 і більше років можуть отримувати пенсію. У 45 років на виплати має право військовий, який пробув на військовій службі не менше, ніж 12,5 років. При цьому загальна військова пенсія має бути не більшою за 70% від грошового забезпечення.

Ветерани отримують пенсії, залежно від категорій. Тобто різні пенсії можуть отримувати учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Держава враховує ризики служби та втрату працездатності.

Військовим пенсіонерам часто недоплачують гроші через неврахування всіх складників грошового забезпечення при розрахунку пенсії.