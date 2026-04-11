Чому військові масово недоотримують пенсію?

У 2026 році дедалі більше військових пенсіонерів звертають увагу на одну й ту саму проблему: їхні виплати не відповідають реальному рівню грошового забезпечення під час служби. І це не про індивідуальні випадки, а про системну ситуацію, коли при розрахунку пенсії враховується лише частина доходів.

Закон прямо встановлює: при розрахунку мають братися до уваги всі складові грошового забезпечення, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок. Тобто не лише оклад, звання чи вислуга років, а й регулярні надбавки, премії та інші виплати, які формували реальний дохід військового.

Однак на практиці застосовується звужений підхід. Базові показники враховуються, тоді як додаткові складові часто ні. У підсумку виникає ключовий дисбаланс: пенсія розраховується не від фактичного доходу, а від його обмеженої частини.

Саме це і створює ефект “недоплати”, який багато військових відчувають після виходу на пенсію.

У яких випадках виникає право на перерахунок у військових?

Механізм перегляду пенсій передбачений законом і є не винятком, а інструментом відновлення правильного розрахунку, зауважує Пенсійний фонд. Право на перерахунок виникає передусім тоді, коли:

під час призначення пенсії не були враховані всі складові грошового забезпечення

змінюється структура або рівень грошового забезпечення за рішеннями уряду

зростає прожитковий мінімум, що впливає на окремі складові виплат

Окремо варто виділити ще одну підставу, як от виявлення розбіжностей у довідках або розрахунках. У таких випадках мова йде вже не про "оновлення", а про виправлення помилки, яка напряму впливає на розмір пенсії.

Як військовому отримати перерахунок?

Перерахунок зазвичай починається із звернення до Пенсійного фонду. Ключовим документом є оновлена довідка про грошове забезпечення, яка містить повний перелік усіх виплат, включно з тими, що раніше не були враховані.

Якщо після подання заяви у перерахунку відмовляють або ігнорують частину даних, наступним етапом стає судове оскарження. Важливо, що саме на цьому етапі вирішальну роль відіграє правильність документів та повнота підтвердження грошового забезпечення.

Чи є обмеження пенсій для військовослужбовців?