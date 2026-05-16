Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні?

В Україні система пенсійного забезпечення ветеранів війни поступово стає окремим напрямом соціальної політики. Після початку повномасштабної війни кількість людей, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність через службу, стрімко зростає.

Відповідно збільшується і навантаження на систему військових пенсій. Фактично йдеться вже не лише про соціальні гарантії для окремої категорії громадян, а про масштабну державну модель підтримки ветеранів та їхніх родин, повідомляє Пенсійний фонд.

Хто належить до ветеранів війни?

До ветеранів війни в Україні належать:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій на території інших держав.

Для кожної з цих категорій діють окремі правила нарахування пенсій, надбавок та підвищень. При цьому сама система побудована таким чином, щоб враховувати не лише страховий стаж, а й рівень ризику, наслідки служби та втрату працездатності.

Чому військові пенсії відрізняються від цивільних?

На відміну від звичайних пенсій, де ключовим фактором є офіційна зарплата та страховий стаж, у військових пенсіях основу становить грошове забезпечення під час служби.

Цікаво! Держава фактично компенсує специфіку військової професії, як от ризики для життя, участь у бойових діях, травми та наслідки служби для здоров’я.

Саме тому пенсії ветеранів часто містять велику кількість додаткових надбавок і спеціальних підвищень. У багатьох випадках саме ці доплати формують значну частину загального доходу ветерана.

Які пенсії можуть отримувати військові?

Для ветеранів війни передбачено кілька основних типів пенсій, розповідає Міноборони:

за вислугу років;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника для родин загиблих військових.

Пенсія за вислугу років може становити від 50% до 70% грошового забезпечення залежно від тривалості служби.

Зверніть увагу! Якщо вислуга перевищує 25 років, розмір виплат поступово зростає. Таким чином система стимулює тривалу службу та компенсує роки роботи у військовій сфері.

Як функціонує пенсія по інвалідності?

Для ветеранів, які отримали інвалідність через службу або бойові дії, діє окремий принцип нарахування.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

I група – 100% грошового забезпечення;

II група – 80%;

III група – 60%.

Фактично така система виконує не лише соціальну, а й компенсаційну функцію. Вона покликана підтримати людей, які після служби втратили можливість повноцінно працювати та потребують стабільного доходу.

Чому мінімальні виплати військових постійно переглядають?

Мінімальні пенсії для ветеранів прив’язані до соціальних стандартів та рішень уряду. Через інфляцію і зростання витрат держава змушена регулярно переглядати рівень виплат.

Сьогодні мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни можуть перевищувати 16 000 гривень залежно від групи інвалідності. Для учасників бойових дій мінімальні виплати разом із надбавками також суттєво вищі за звичайні пенсії.

Це пояснюється тим, що держава намагається уникнути ситуації, коли ветерани після служби опиняються за межею фінансової вразливості.

Які пільги мають УБД?