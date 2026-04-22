Які пільги отримують УБД та їхні родини?

Пільги стосуються різних сфер життя, про що зазначили у Міністерстві у справах ветеранів.

Військовослужбовці мають пільги на комунальні послуги. Урядом передбачено, що вони отримають знижку у розмірі 75% на квартплату в межах соціальних норм:

21 квадратний метр на особу;

плюс 10,5 квадратних метрів – на родину.

Знижка у такому розмірі надається для оплати постачання води, газу, світла та опалення, а також на паливо для обігріву помешкання (для будинків, що не підключені до системи централізованого опалення).

Зверніть увагу! Знижка поширюється на самого ветерана та членів його родини, які мешкають разом із ним. Факт сумісного проживання у цьому питанні – головний.

Крім того, протягом двох років із дня взяття на квартирний облік ветеранам (які зазнали поранення, отримали контузію чи каліцтва) надається житлова площа. УБД також можуть отримати позики з погашенням протягом 10 років на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт житлових будинків.

Також передбачені медичні пільги. Захисники України можуть безоплатно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення. за рецептом лікаря.

До того ж учасники бойових дій отримують такі пільги:

першочергове безплатне зубопротезування (крім протезування з коштовних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або відшкодування його вартості;

користування послугами поліклінік і госпіталів, до яких були раніше прикріплені, попри вихід на пенсію чи зміну місця роботи.

Зауважте! Військові мають переважне право в обслуговуванні в лікарнях і аптеках.

Ще одна галузь, де УБД передбачена допомога, це транспорт. Згідно з законом, їм передбачено право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспорту загального користування в сільській місцевості, приміського залізничного та водного транспорту, приміськими, міжміськими, внутрішньорайонними та міжобласними автобусами.

Але й це ще не все. ветерани мають ще одну транспорту пільгу:

або один раз на рік чи на два роки право безплатно скористатися залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобільним транспортом (в обидва боки);

або поїздка один раз на рік зі знижкою 50%.

Освітні пільги також актуальні для військових. Людям зі статусом УБД та їхнім дітям надають підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в комунальних і державних освітніх закладах.

Важливо! Підтримка дітей таких передбачена до 23 років.

Пенсійний фонд повідомляє, що УБД можуть отримувати також такі грошові доплати:

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень; щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням усіх можливих надбавок) не досягає 4 958 гривень.

Ба більше, щороку учасникам бойових дій надається грошова допомога на День Незалежності.

