Лідер України наголосив на необхідності прийняти нові рішення щодо мотивації. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також Україна зробила всі "потрібні кроки": Зеленський обговорив "кредит" з представниками ЄС

Що відомо про заяву Зеленського?

Президент України повідомив, що 21 квітня говорив з міністром оборони Федоровим. За його словами, досі є невиконані речі, які б допомогли підняти мотивацію військових.

Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що питання мотивації – це комплектування підрозділів ЗСУ, а також додаткове фінансування армії.

Глава держави наголосив, що усі обговорені рішення уже готуються.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про готовність України долучитися до міжнародних зусиль із безпеки в Ормузькій протоці за рахунок морських дронів та експертизи. Таким чином країна може зробити свій внесок у захист регіону й супровід суден.

