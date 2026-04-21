Лидер Украины отметил необходимость принять новые решения по мотивации. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно о заявлении Зеленского?
Президент Украины сообщил, что 21 апреля говорил с министром обороны Федоровым. По его словам, до сих пор есть невыполненные вещи, которые бы помогли поднять мотивацию военных.
Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных,
– заявил Зеленский.
Владимир Зеленский сообщил, что вопрос мотивации – это комплектование подразделений ВСУ, а также дополнительное финансирование армии.
Глава государства подчеркнул, что все обсуждаемые решения уже готовятся.
Напомним, что, что президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе за счет морских дронов и экспертизы. Таким образом страна может внести свой вклад в защиту региона и сопровождение судов.
Президент Зеленский заявил, что комментарии главы Rheinmetall об украинских дронах являются примером некорректной конкуренции. Зеленский отметил, что Украина сотрудничает с немецкими компаниями в производстве дронов, и подчеркнул, что Украина является лидером в этой области.
Зеленский заявил, что Украина обеспечена что Украина обеспечена объемами горючего на апрель – май 2026 года. Выполнение договоренностей по поставкам топлива является одним из приоритетов в энергетическом сотрудничестве с партнерами.
Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба", что позволяет возможное восстановление его работы. Президент Зеленский отметил, что риск новых атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России остается.