Обеспечена ли Украина горючим?
Детали украинский президент рассказал в телеграм-канале во вторник, 21 апреля. В частности, о необходимых объемах на май.
На апрель и май объемы обеспечены,
– подчеркнул Зеленский.
В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что стабилизацию цен в Украине можно ожидать только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, ведь цифры на стелах АЗС – "отражение войны в Иране".
Напомним, до 1 мая в Украине действует программа кэшбэка на топливо, позволяющая вернуть 15% от стоимости дизеля, 10% – бензина и 5% – автогаза. Однако среди экономистов инициативу восприняли скорее негативно.
Что о возможном дефиците говорят эксперты?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко объяснил, что в рыночной экономике понятие дефицита фактически не бывает. Когда предложение ресурса уменьшается, это прежде всего отражается в росте цен, что и сдерживает потребление. Поэтому, например, в странах ЕС нехватка дизеля или бензина проявляется не в физическом отсутствии горючего, а в его подорожании.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса также назвал проблемы в Европе достаточно "посредственными". Сейчас там речь идет о росте цен, тогда как в странах Азии все гораздо хуже, ведь приходится экономить энергоресурсы.