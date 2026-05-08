Будут ли отменять рейсы во Франции?
Об этом в пятницу, 8 мая, заявил министр транспорта Франции Филипп Таберо, пишет Reuters.
Смотрите также Разрешение от правительства: почему Великобритания сокращает авиарейсы перед летним сезоном
По его словам, большинство авиакомпаний не заинтересованы в том, чтобы отменять рейсы в летний сезон. Ведь именно в этот период они получают основную часть своих доходов.
В то же время министр признал, что отдельные перевозчики все же несколько сократили объемы полетов.
Сейчас французское правительство пытается поддержать авиакомпании, страдающих от топливного кризиса. На этой неделе на встрече с представителями перевозчиков чиновники достигли договоренностей по программе поддержки.
Пакет мер в частности предусматривает:
- отсрочку уплаты взносов на социальное страхование;
- продление сроков налоговых платежей;
- и более гибкие правила для объемов загрузки топлива.
Авиакомпании столкнулись с серьезным ударом. Правительство полностью мобилизовано для их поддержки и помощи в преодолении этого сложного периода,
– подчеркнул Таберо.
Какова ситуация с авиатопливом во Франции?
Французские перевозчики страдают от высоких цен на топливо и перебоев с поставками, поскольку блокада Ормузского пролива на фоне войны в Иране продолжается.
В то же время Франция значительно зависит от поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет France 24. По словам профессора кафедры транспорта и региональной экономики в Университете Антверпена Вутера Девульфа, страна производит значительно меньше авиакеросина, чем потребляет.
Каждый год французские заводы производят около 3 миллионов тонн, но страна потребляет 5 миллионов. Дополнительные два миллиона поступают из-за рубежа, преимущественно с Ближнего Востока,
– рассказал Девульф.
Например, страны Персидского залива экспортируют самый распространенный тип авиационного керосина – Jet A-1.
Статистика Министерства энергетики Франции показывает, что страна еще до войны в Иране лишь на половину обеспечивала себя авиатопливом:
- 50% перерабатывалось во Франции;
- 20% – на Ближнем Востоке;
- остальные 30% поставлялась из других стран Европы, США и Азии.
Поэтому сейчас ситуация с авиатопливом в стране напряженная.
Но и другие европейские страны находятся в похожей ситуации. А органы власти в Европе активно ищут способы предотвращать масштабные отмены рейсов этим летом после того, как европейские авиакомпании предупредили о возможном дефиците авиатоплива уже в ближайшие недели.
Обратите внимание! Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии 24 Канала объяснил, что около 30% авиатоплива поставляется в Европу из стран Персидского залива. А потому сокращение поставок может быть довольно ощутимым. Однако, по его мнению, дефицит будет касаться не всех стран, в частности в Польше есть собственная переработка нефтепродуктов.
Какие авиакомпании уже отменяют рейсы?
В начале мая нидерландский лоукостер Transavia сообщил о первых отмены рейсов, запланированных на май и июнь. В компании объяснили это резким подорожанием авиатоплива.
Серьезные изменения анонсировала и крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa. Из-за скачка цен на топливо, которые на фоне войны с Ираном фактически выросли вдвое, перевозчик решил сократить 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь.
О возможном урезании полетов также предупредил крупнейший европейский лоукостер Ryanair. В то же время United Airlines планирует уменьшить количество рейсов в течение следующих двух кварталов.
Сокращения коснутся и Scandinavian Airlines, где заявили об отмене примерно 1 000 рейсов из-за более дорогого авиатоплива. Подобные шаги анонсировала и Air New Zealand, которая еще в начале мая сообщила об уменьшении полетов примерно на 5%, то есть примерно на 1 100 рейсов.