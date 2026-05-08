Чи скасовуватимуть рейси у Франції?

Про це у п'ятницю, 8 травня, заявив міністр транспорту Франції Філіп Таберо, пише Reuters.

Дивіться також Дозвіл від уряду: чому Британія скорочує авіарейси перед літнім сезоном

За його словами, більшість авіакомпаній не зацікавлені у тому, щоб скасовувати рейси у літній сезон. Адже саме в цей період вони отримують основну частину своїх доходів.

Водночас міністр визнав, що окремі перевізники все ж дещо скоротили обсяги польотів.

Наразі французький уряд намагається підтримати авіакомпанії, що потерпають від паливної кризи. Цього тижня на зустрічі із представниками перевізників урядовці досягли домовленостей щодо програми підтримки.

Пакет заходів зокрема передбачає:

відтермінування сплати внесків на соціальне страхування;

продовження термінів податкових платежів;

та більш гнучкі правила для обсягів завантаження пального.

Авіакомпанії зіткнулися з серйозним ударом. Уряд повністю мобілізований для їхньої підтримки та допомоги в подоланні цього складного періоду,

– наголосив Таберо.

Яка ситуація з авіапальним у Франції?

Французькі перевізники страждають від високих цін на пальне і перебоїв з постачанням, оскільки блокада Ормузької протоки на тлі війни в Ірані продовжується.

Водночас Франція значно залежить від постачань енергоносіїв з Близького Сходу, пише France 24. За словами професора кафедри транспорту та регіональної економіки в Університеті Антверпена Вутера Девульфа, країна виробляє значно менше авіагасу, ніж споживає.

Щороку французькі заводи виробляють близько 3 мільйонів тонн, але країна споживає 5 мільйонів. Додаткові два мільйони надходять з-за кордону, переважно з Близького Сходу,

– розповів Девульф.

Наприклад, країни Перської затоки експортують найпоширеніший тип авіаційного гасу – Jet A-1.

Статистика Міністерства енергетики Франції показує, що країна ще до війни в Ірані лише на половину забезпечувала себе авіапальним:

50% перероблялося у Франції;

20% – на Близькому Сході;

решта 30% постачалася з інших країн Європи, США та Азії.

Тому зараз ситуація з авіапальним у країні напружена.

Але й інші європейські країни знаходяться у схожій ситуації. А органи влади у Європі активно шукають способи запобігати масштабним скасуванням рейсів цього літа після того, як європейські авіакомпанії попередили про можливий дефіцит авіапального вже найближчими тижнями.

Зауважте! Авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі 24 Каналу пояснив, що близько 30% авіапалива постачається до Європи з країн Перської затоки. А тому скорочення постачання може бути доволі відчутним. Проте, на його думку, дефіцит стосуватиметься не всіх країн, зокрема у Польщі є власна переробка нафтопродуктів.

Які авіакомпанії вже скасовують рейси?

На початку травня нідерландський лоукостер Transavia повідомив про перші скасування рейсів, запланованих на травень і червень. У компанії пояснили це різким подорожчанням авіапального.

Серйозні зміни анонсувала й найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa. Через стрибок цін на пальне, які на тлі війни з Іраном фактично зросли вдвічі, перевізник вирішив скоротити 20 тисяч рейсів у період із травня до жовтня.

Про можливе урізання польотів також попередив найбільший європейський лоукостер Ryanair. Водночас United Airlines планує зменшити кількість рейсів упродовж наступних двох кварталів.

Скорочення торкнуться і Scandinavian Airlines, де заявили про скасування приблизно 1 000 рейсів через дорожче авіапальне. Подібні кроки анонсувала й Air New Zealand, яка ще на початку травня повідомила про зменшення польотів приблизно на 5%, тобто приблизно на 1 100 рейсам.