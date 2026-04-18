Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш 17 квітня закликав європейські країни підготувати "добре скоординовані плани" на випадок нестачі авіаційного пального. Про це пише Euractiv.

Яка загроза нависла над авіарейсами у Європі?

Згідно з оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, авіаційного пального в Європі почне бракувати вже через шість тижнів. Віллі Волш назвав таку оцінку "тривожною".

За його словами, до кінця травня Європі почнуть скасовувати рейси через нестачу авіапального. Це вже відбувається в окремих частинах Азії.

Волш заявив, що у разі дефіциту авіапального влада країн Європи має завчасно підготувати чіткий спільний план дій, якщо доведеться вводити обмеження.

Тим часом Брюссель планує запропонувати "добровільну координацію" для перерозподілу авіапального по всій Європі, щоб уникнути регіональних дефіцитів. Про це виданню повідомив чиновник, обізнаний із ситуацією.

За його словами, деякі країни мають більші запаси авіапального, ніж інші, однак усі держави ЄС погоджуються, що жодна з них не повинна зіткнутися з нестачею.

Звідки узявся дефіцит авіапального?