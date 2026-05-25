На конференції ЦИПР-2026 гендиректор ПАО "ОАК" Вадім Бадєха підтвердив, що літак перебуває у стадії розробки. За його словами, для проєктування використовують російську цифрову систему T-Flex – її подають як повністю вітчизняне PLM-рішення для моделювання та управління розробкою авіатехніки. Про це пише Defense Express.

Чому Росія взагалі взялася за новий навчальний літак?

Росія паралельно визнає проблеми з чинним парком навчальних літаків L-39, які залишилися ще з радянських часів. Вони:

активно зношуються через тривалу експлуатацію,

потребують ремонту і модернізації,

частково залежать від імпортних компонентів;

мають складнощі з окремими системами безпеки, зокрема катапультними кріслами, через санкційні обмеження

Через це виникла потреба у заміні "літаючих парт", і саме під це позиціонують МиГ-УТС.

Попри гучні заяви, станом на зараз готового літака МиГ-УТС навіть не існує у "металі". І досі залишається невідомим, скільки часу знадобиться, щоб виготовити дослідний зразок, протестувати його і вийти на серійне виробництво.

Звідки взялася сама ідея МиГ-УТС?

Ключовий момент у тому, що цей літак не є принципово новою платформою. У російських матеріалах прямо визнається, що при його створенні враховують напрацювання проєкту МиГ-АТ.

МиГ-АТ – це попередній навчально-тренувальний літак, який:

вперше піднявся в повітря у 1996 році;

розроблявся як заміна радянських L-29 та L-39;

програв конкуренцію Як-130, який зрештою так і не зміг стати прямою заміною для L-39;

Після кількох невдалих спроб просунути його на експорт і внутрішній ринок проєкт фактично закрили у 2010-х роках. Тепер же його концепцію фактично "перезапускають" під новою назвою.

МиГ-АТ свого часу планували у трьох варіантах. Базова версія мала бути навчально-тренувальним літаком із можливістю використання некерованого озброєння. Окремо розробляли варіант МиГ-АТС, який уже міг застосовувати керовані боєприпаси. Також існував проєкт легкого штурмовика МиГ-АС.

Для МиГ-АТС передбачали такі характеристики: максимальна маса близько 4,56 тонн, довжина 11,65 метра, розмах крил 10 метрів, висота 4,07 метра. Літак міг нести до 1 тонни вибухівки. Льотний ресурс планували на рівні 8750 льотних годин.

Для порівняння, базовий МиГ-АТ був трохи більшим і важчим: максимальна злітна маса становила 5,69 тонн, довжина – 12,01 метра, розмах крил – 10,16 метра, висота – 4,62 метра. Відрізнялася і силова установка: МиГ-АТ мав два двигуни SNECMA Larzac, тоді як для МиГ-АТС планували один двигун АИ-222-25.

Нагадаємо, що російське конструкторське бюро "Сухого" розробило нову двомісну модифікацію винищувача Су-57. Його фото нещодавно з'явилося у мережі.