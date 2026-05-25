На конференции ЦИПР-2026 гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха подтвердил, что самолет находится в стадии разработки. По его словам, для проектирования используют российскую цифровую систему T-Flex – ее подают как полностью отечественное PLM-решение для моделирования и управления разработкой авиатехники. Об этом пишет Defense Express.

Почему Россия вообще взялась за новый учебный самолет?

Россия параллельно признает проблемы с действующим парком учебных самолетов L-39, которые остались еще с советских времен. Они:

активно изнашиваются из-за длительной эксплуатации,

нуждаются в ремонте и модернизации,

частично зависят от импортных компонентов;

имеют сложности с отдельными системами безопасности, в частности катапультными креслами, из-за санкционных ограничений

Поэтому возникла потребность в замене "летающих парт", и именно под это позиционируют МиГ-УТС.

Несмотря на громкие заявления, по состоянию на сейчас готового самолета МиГ-УТС даже не существует в "металле". И до сих пор остается неизвестным, сколько времени понадобится, чтобы изготовить опытный образец, протестировать его и выйти на серийное производство.

Откуда взялась сама идея МиГ-УТС?

Ключевой момент в том, что этот самолет не является принципиально новой платформой. В российских материалах прямо признается, что при его создании учитывают наработки проекта МиГ-АТ.

МиГ-АТ – это предыдущий учебно-тренировочный самолет, который:

впервые поднялся в воздух в 1996 году;

разрабатывался как замена советских L-29 и L-39;

проиграл конкуренцию Як-130, который в конце концов так и не смог стать прямой заменой для L-39;

После нескольких неудачных попыток продвинуть его на экспорт и внутренний рынок проект фактически закрыли в 2010-х годах. Теперь же его концепцию фактически "перезапускают" под новым названием.

МиГ-АТ в свое время планировали в трех вариантах. Базовая версия должна была быть учебно-тренировочным самолетом с возможностью использования неуправляемого вооружения. Отдельно разрабатывали вариант МиГ-АТС, который уже мог применять управляемые боеприпасы. Также существовал проект легкого штурмовика МиГ-АС.

Для МиГ-АТС предусматривали такие характеристики: максимальная масса около 4,56 тонн, длина 11,65 метра, размах крыльев 10 метров, высота 4,07 метра. Самолет мог нести до 1 тонны взрывчатки. Летный ресурс планировали на уровне 8750 летных часов.

Для сравнения, базовый МиГ-АТ был немного больше и тяжелее: максимальная взлетная масса составляла 5,69 тонн, длина – 12,01 метра, размах крыльев – 10,16 метра, высота – 4,62 метра. Отличалась и силовая установка: МиГ-АТ имел два двигателя SNECMA Larzac, тогда как для МиГ-АТС планировали один двигатель АИ-222-25.

