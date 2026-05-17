Фото нового самолета опубликовал российский пропагандист Илья Туманов. На снимке видно машину с заметно увеличенной кабиной и удлиненным фонарем, что указывает на изменение компоновки под второго члена экипажа. Об этом пишет "Милитарный".

Смотрите также Украина ударила по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму

Что известно о новом российском самолете Су-57Д?

Идея двухместного варианта Су-57 не новая – она еще раньше прорабатывалась в рамках российско-индийской программы FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft)

В 2010-х годах российская Объединенная авиастроительная корпорация и индийская Hindustan Aeronautics Limited договорились о совместной разработке истребителя пятого поколения.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По договоренностям, индийская сторона должна была заниматься бортовыми системами – в частности компьютером, навигацией, дисплеями в кабине и системами самозащиты, тогда как российская сторона отвечала за основную конструкцию и производство.

Ожидалось, что HAL получит не менее 25% участия в проекте, а общий бюджет программы оценивался в 8 – 10 миллиардов долларов.

Также планировалось, что индийская версия самолета может в дальнейшем поставляться на экспорт.

Су-57Д – двухместная версия истребителя / Фото Fighterbomber

По состоянию на октябрь 2017 года Индия еще формально оставалась участником программы, но окончательное решение об участии зависело от правительства страны.

Уже в апреле 2018 года Нью-Дели официально вышел из проекта FGFA. Причиной стали сомнения индийских военных относительно соответствия самолета требованиям малозаметности.

Кроме этого, Индия высказывала замечания к уровню авионики, радаров и сенсорных систем, которые, по ее мнению, не соответствовали стандартам настоящего истребителя пятого поколения.

Вероятно, нынешняя двухместная версия Су-57 частично базируется на наработках той совместной программы. Водочас ее появление может быть связано с ростом интереса Индии к Су-57 на фоне отказа от закупки американских F-35.

Напомним, что еще летом 2025 года Индия официально уведомила США, что не заинтересована в закупке истребителей 5-го поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Об этом писал Bloomberg. Одной из главных причин стало требование Индии развернуть значительную часть производства самолетов непосредственно на своей территории в рамках программы Make in India. США, вероятно, не согласились передать Индии такой большой объем производства F-35 внутри страны. Также переговоры осложнились из-за общего напряжения в отношениях между Индией и США, в частности из-за торговых споров.

Ранее Defense Express писал о том, что Индия рассматривает участие в проектах истребителя шестого поколения – британско-итальянско-японском Tempest или европейском FCAS. Из-за этого закупка Су-57 представляется маловероятной.

Россия разрабатывает новые самолеты – насколько это угрожающе

Россия заявила, что якобы завершила концептуальные работы над новым сверхзвуковым перехватчиком МиГ-41 – будущим преемником МиГ-31. Однако эксперты относятся к этим заявлениям скептически, считая их скорее пропагандой, чем реальным проектом.

Об этом самолете в России говорят уже около десяти лет, но дальше концептов и красивых 3D-визуализаций дело фактически не продвинулось.

Официально заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость до 4 – 4,3 Маха, иметь очень высокий потолок полета (до 25 километров с короткими подъемами до 35 километров), дальность до 3 – 4 тысяч километров и даже возможно лазерное вооружение. Но такие характеристики кажутся технически противоречивыми и малореалистичными. Проблема в том, что под эти требования нужны принципиально новые двигатели и технологии, которых у России сейчас нет.

Россия также пытается модернизировать свои стратегические бомбардировщики Ту-160. Из 18 имеющихся самолетов только 7 реально используются для ударов по Украине. Остальные находятся на ремонте или модернизации.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил в комментарии 24 Каналу, что Ту-160М – это самый современный бомбардировщик России, но его базовая конструкция происходит еще с 1980-х годов.

По словам эксперта, главное преимущество Ту-160М – сверхзвуковая скорость, но именно она создает сложные технические проблемы, в частности с эксплуатацией и топливом. Россия использует Ту-160М для запуска крылатых ракет, в частности Х-101.

Нарожный подчеркивает, что хотя эти ракеты опасны, их количество ограничено из-за высокой стоимости – миллионы долларов за единицу. Поэтому Россия не может применять их массово, обычно запуская единицы или несколько в сутки.

Отдельно эксперт обращает внимание на влияние санкций: Россия имеет трудности с доступом к качественным материалам и современной электронике для самолетов. Ее собственная производственная база в этой сфере отстает, поэтому значительная часть компонентов была западного происхождения. Несмотря на это, Москва частично обходит ограничения через третьи страны, но такие поставки ограничены и не позволяют быстро модернизировать авиацию. По мнению эксперта, процесс обновления флота затянется на годы.