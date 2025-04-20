До сих пор мало что известно о том, насколько большой угрозой является российский истребитель пятого поколения Су-57 Felon для потенциальных противников, пишет президент центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive, передает 24 Канал.

Смотрите также За 48 часов российские самолеты дважды залетали в воздушное пространство НАТО, – The Telegraph

Какие возможности имеет Су-57

По форме Су-57 действительно выглядит как малозаметный самолет – слитый из крыльев фюзеляж и сглаженные формы корпуса.

Су-57 может достигать скорости до 2450 километров в час и имеет дальность полета примерно 3500 километров.

Это немного медленнее F-22, который, способен разгоняться до 2756 километров в час.

Кроме того, Су-57 может иметь худшее соотношение тяги к весу, чем F-22, что снижает его эффективность как платформы воздушного доминирования.

Также сообщается, что Су-57 оснащен РЛС с АФАР (активной фазированной решеткой) и фазированными антенными решетками, поддержанными мощными системами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Су-57 использует инфракрасную систему поиска и слежения (IRST), похожую на ту, что есть на F/A-18. Она позволяет истребителю действовать в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Российские СМИ много говорят о характеристиках самолета, однако мало что известно о его компьютерных системах, интерфейсах вооружения, сенсорах и возможностях взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными платформами.

В чем главная проблема Су-57

Независимо от того, насколько Су-57 действительно может сравниться с американскими истребителями 5 поколения, его главная проблема – это малое количество. Публичные источники сообщают, что на сегодня на вооружении России находится от 4 до 15 действующих Су-57. Оккупанты заявляют о планах закупить 76 самолетов в течение следующих 5 лет.

Между тем США уже имеют в распоряжении не менее 300 F-35 (не учитывая растущее количество таких самолетов в странах НАТО и Европы), что обеспечивает значительное преимущество в случае возможной воздушной войны с Су-57.

Также остается открытым вопрос взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными платформами, которую уже активно развивает ВВС США. Российские медиа упоминали, что Су-57 пытаются интегрировать в сеть с дронами типа С-70 "Охотник-Б", однако пока непонятно, насколько развиты эти возможности и может ли Су-57 управлять дронами в режиме реального времени.