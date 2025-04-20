Досі мало що відомо про те, наскільки великою загрозою є російський винищувач п’ятого покоління Су-57 Felon для потенційних супротивників, пише президент центру військової модернізації Warrior Maven, ексспівробітник Пентагону Кріс Осборн у своїй статті для 19FortyFive, передає 24 Канал.

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Які можливості має Су-57

За формою Су-57 справді має вигляд малопомітного літака — злитий з крил фюзеляж і згладжені форми корпусу.

Су-57 може досягати швидкості до 2450 кілометрів за годину і має дальність польоту приблизно 3500 кілометрів.

Це трохи повільніше за F-22, який, здатен розганятися до 2756 кілометрів на годину.

Крім того, Су-57 може мати гірше співвідношення тяги до ваги, ніж F-22, що знижує його ефективність як платформи повітряного домінування.

Також повідомляється, що Су-57 оснащений РЛС з АФАР (активною фазованою решіткою) та фазованими антенними решітками, підтриманими потужними системами радіоелектронної боротьби.

Крім того, Су-57 використовує інфрачервону систему пошуку і стеження (IRST), схожу на ту, що є на F/A-18. Вона дає змогу винищувачу діяти в умовах активного радіоелектронного придушення.

Російські ЗМІ багато говорять про характеристики літака, однак мало що відомо про його комп'ютерні системи, інтерфейси озброєння, сенсори й можливості взаємодії між пілотованими та безпілотними платформами.

У чому головна проблема Су-57

Незалежно від того, наскільки Су-57 справді може зрівнятися з американськими винищувачами 5 покоління, його головна проблема – це мала кількість. Публічні джерела повідомляють, що на сьогодні на озброєнні Росії перебуває від 4 до 15 діючих Су-57. Окупанти заявляють про плани закупити 76 літаків протягом наступних 5 років.

Тим часом США вже мають у розпорядженні щонайменше 300 F-35 (не враховуючи зростаючу кількість таких літаків у країнах НАТО та Європи), що забезпечує значну перевагу у випадку можливої повітряної війни із Су-57.

Також залишається відкритим питання взаємодії між пілотованими та безпілотними платформами, яку вже активно розвиває ВПС США. Російські медіа згадували, що Су-57 намагаються інтегрувати в мережу з дронами типу С-70 "Охотник-Б", проте наразі незрозуміло, наскільки розвинені ці можливості й чи може Су-57 керувати дронами в режимі реального часу.