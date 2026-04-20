Почему Индонезия отказывается от дизеля?

Об этом во время выступления во время выступления в Институте технологий Сепулух Нопембер (ITS) заявил министр сельского хозяйства Анди Амран Сулейман, пишет BusinesstToday.

Вместо дизеля Индонезия будет использовать топливную смесь B50, которая будет состоять наполовину из дизеля и наполовину из сырого пальмового масла.

Мы больше не будем импортировать дизель. С 1 июля 2026 года мы прекращаем его импорт, ведь начинает действовать B50,

– заявил министр.

По его словам, этот шаг является частью стратегии правительства. Она призвана укрепить энергетическую независимость страны благодаря использованию пальмового масла как альтернативного источника топлива.

Сулейман объяснил, что пальмовое масло можно перерабатывать не только на дизель, но и на бензин и этанол. Поэтому правительство уже готовит сотрудничество с государственной компанией PTPN IV для запуска пилотного производства бензина на основе пальмового масла.

Если это удастся, мы будем масштабировать проект. Это энергия будущего для Индонезии, ведь она базируется на пальмовом масле,

– добавил Сулейман.

Обратите внимание! Отдельно министр рассказал об испытаниях новых технологий, в частности электрического трактора. Министерство уже заказало 10 таких машин для тестирования, отмечая их экономичность и отсутствие потребности в дизеле.

Как отказ Индонезии повлияет на мировые рынки?

Новая энергетическая модель Индонезии повлияет на глобальные поставки. Решение правительства сократит будущий спрос на импортируемый дизель, что может постепенно изменить баланс на мировом рынке топлива, пишет индонезийское агентство Antara.

Для экспортеров нефтепродуктов это означает потерю части азиатского рынка сбыта, особенно в сегменте средних дистиллятов,

– отмечает издание.

Заметьте! В то же время из-за войны в Иране ситуация на энергетических рынках остается напряженной. Многие страны страдают от дефицита топлива, в том числе и дизеля. Это связано с блокированием Ормузского пролива, который до начала конфликта обеспечивал пятую часть мировых поставок нефти и газа из региона Персидского залива.

