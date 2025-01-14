О чем свидетельствует рост импорта дизеля

Эксперт Сергей Куюн отметил, что импорт топлива упал лишь на 0,5%, сообщил 24 Канал со ссылкой на Медиацентр Украина.

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Сергей Куюн Эксперт по рынку топлива Импорт топлива упал на полпроцента, можно сказать, что не изменился и составил 1 миллион 44 тысячи тонн. Импорт дизтоплива увеличился на 7,5% и составил 6,6 миллионов тонн. Импорт сжиженного газа или автомобильного газа упал на 7,2% почти до 900 тысяч тонн.

Куюн отмечает, что снижается потребление топлива. Это свидетельствует об определенных тенденциях, которые царят в Украине сейчас.

Это может говорить и о миграции, которая продолжается, и о том, что многие сегодня соединился в армию, то есть активные мужчины, которые обычно водят автомобили,

– утверждает Куюн.

А вот увеличение импорта дизельного топлива, по словам эксперта, связано именно с ростом активности грузовых перевозок. Нужно понимать, что дизелем пользуется, преимущественно, именно бизнес.