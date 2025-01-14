США предлагают конфисковать все активы России

Так администрация действующего президента США рассматривает это решение как будущий рычаг влияния для Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.

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Однако Америка сталкивается со значительным скептицизмом со стороны Европы по изъятию 300 миллиардов долларов российских замороженных активов. Основная часть этих средств хранится в европейских банках, а незначительная часть остается в американских финансовых учреждениях.

Один из высокопоставленных чиновников администрации объяснил ситуацию в комментарии CNN. Он отметил, что конфискация этих активов могла бы послать Москве четкий сигнал, что для возвращения своих средств, России "придется сесть за стол переговоров".

Что об этом думает Трамп Представители администрации Байдена провели консультации по этому поводу с командой Дональда Трампа, в частности с Марко Рубио, назначенного госсекретарем, и Майка Волца, будущего советника по национальной безопасности. И его команда, как рассказали изданию источники, поддерживает эту стратегию. Да и сам Трамп заинтересован в скорейшем завершении войны.

Европа не соглашается с позицией США

Однако европейские партнеры не поддерживают данную идею. Лидеры Европы выражают опасения, что прямая конфискация российских средств банками будет нарушением международного права. А такой скептицизм, как отмечает CNN, делает заключение любого соглашения маловероятным до вступления Трампа в должность президента.

В частности американские чиновники предполагают, что Фридрих Мерц, лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", который может стать канцлером, тоже готов рассмотреть эту стратегию. Но он также это не занял должность.

Издание сообщает, что Джо Байден планировал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Риме. Однако мероприятие было отменено из-за пожара в Лос-Анджелесе.

Заметьте! Президент Байден также обсуждал некоторые вопросы с Зеленским по телефону, но непонятно, шла ли речь о российских средствах.