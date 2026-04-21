Что Зеленский говорит о кредите для Украины?
В частности отмечается, что Украина выполнила те требования, по которым обращался Евросоюз, о чем сообщил Владимир Зеленский.
Антониу также отметил наши договоренности по безопасности со странами Ближнего Востока и региона Залива. Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами.
Зеленский добавил, что обсуждение этой темы продолжится во время личной встречи уже в ближайшее время.
Важно, чтобы Европа была объединена и защищена,
– отметил украинский лидер.
Также Президент Украины сообщил, что говорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В первую очередь – о разблокировании пакета поддержки на 90 миллиардов евро.
Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Также Зеленский и фон дер Ляйен обсудили другие европейские вопросы. По мнению президента, справедливо открыть переговорные кластеры по членства Украины в Европейском Союзе, ведь технически Украина уже полностью готова.
Обратите внимание! В частности он отметил, что продолжать санкционное давление на Россию – решимость Европы в принятии новых санкционных шагов имеет ключевое значение на фоне ослабления некоторых действующих ограничений.
Что известно о 90 миллиардах евро для Украины?
- Уже завтра, 22 апреля, в среду, на заседании комитета постоянных представителей стран Евросоюза, должны рассмотреть вопрос кредита на 90 миллиардов евро для Украины. Если все страны поддержат решение (в частности Венгрия), то подпишут соответствующий документ.
- Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявлял, что первый транш Украина получит в мае или июне. Пока же Европейский Союз работает над документами.