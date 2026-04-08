Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает "Европейская правда".

Когда Украина может вступить в ЕС?

Тарас Качка заявил, что пока действительно отсутствует конкретная модель вступления Украины в Евросоюз. Однако, по его словам, это "не проблемой, а суперуспех", ведь варианты остаются открытыми, поэтому ЕС активно обсуждает их.

Вице-премьер добавил, что сейчас в дискуссии участвуют Германия, Франция и Нидерланды, которых привыкли считать скептиками. Однако точнее будет известно в мае, считает Качка. Тогда могут концептуализировать определенные подходы.

Можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею проговаривать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году,

– уточнил он.

По убеждению Качки, ключевым фактором является скорость внедрения реформ в Украине. В ЕС ожидают прогресса в выполнении "бенчмарков" (условия необходимые для открытия и закрытия переговорных кластеров о вступлении в Евросоюз).

В то же время в Верховной Раде сейчас есть около 100 законопроектов, которые закрывают эти "бенчмарки", резюмировали в Кабмине.

