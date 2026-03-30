Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.
Смотрите также Членство Украины в ЕС могут подвинуть новые "привлекательные" кандидаты, – Politico
Может ли вступление Норвегии и Исландии отодвинуть членство Украины в ЕС?
Еврокомиссия четко придерживается своих обязательств перед всеми странами-кандидатами на разных этапах вступления в ЕС. По словам Гилла, процессы вступления других государств не связаны с обретением Украиной членства в ЕС.
Я с уверенностью могу сказать, что вопросы не связаны и мы категорически отвергаем такие предположения,
– добавил представитель.
Почему появились такие предположения?
В авторы материала в Politico предполагали, что именно Исландия и Норвегия могут "отодвинуть" членство Украины в ЕС.
В ЕС якобы могут отдать предпочтение более скорому вступлению Исландии и Норвении, чем Украины, поскольку часть правительств ЕС сомневается в стабильности демократических институтов в странах-кандидатах. Поэтому богатые страны с устоявшимися демократиями имеют больше шансов на быструю евроинтеграцию.