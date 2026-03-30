Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл.
Чи може вступ Норвегії та Ісландії відсунути членство України в ЄС?
Єврокомісія чітко дотримується своїх зобов'язань перед усіма країнами-кандидатами на різних етапах вступу до ЄС. За словами Гілла, процеси вступу інших держав не пов'язані із набуттям Україною членства в ЄС.
Я з упевненістю можу сказати, що питання не пов'язані й ми категорично відкидаємо такі припущення,
– додав представник.
Чому з'явились такі припущення?
У автори матеріалу в Politico припускали, що саме Ісландія та Норвегія можуть "відсунути" членство України в ЄС.
У ЄС нібито можуть віддати перевагу скорішому вступу Ісландії та Норвенії, ніж України, оскільки частина урядів ЄС сумнівається у стабільності демократичних інституцій у країнах-кандидатах. Тож багаті країни з усталеними демократіями мають більше шансів на швидку євроінтеграцію.