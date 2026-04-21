Україна готова до співпраці на різних рівнях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телеефіру.
Що сказав Зеленський про можливу присутність в Ормузькій протоці?
Україна розглядає можливість долучитися до міжнародних ініціатив із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, зокрема через надання військової експертизи та застосування морських безпілотників.
За словами Зеленського, питання безпеки в регіоні обговорювалося на міжнародному саміті за участі європейських та азійських країн, а також партнерів із Тихоокеанського регіону та Австралії. Наступним етапом стане зустріч представників військових секторів у Лондон, на яку запрошено й Україну.
Зеленський зазначив, що Україна може зробити внесок як у сфері захисту, так і в організації супроводу суден. Йдеться, зокрема, про можливе застосування українських морських дронів, таких як "Magura" та "Sea Baby", які вже продемонстрували ефективність під час війни.
Характеристики дрона "Magura" / Інфографіка 24 Каналу
Президент також нагадав про розвиток військово-морського напрямку України, зокрема у сфері розмінування. Під час робочого візиту до Нідерландів він відвідав ще один корабель-розмінувальник, який поповнить український флот.
За словами глави держави, Україна вже має п'ять таких кораблів, а влітку група буде повністю готова до виконання завдань після завершення підготовки у Великій Британії. Він підкреслив, що цей напрямок активно розвивається під час війни за підтримки міжнародних партнерів.
Що відомо про застосування морських дронів Україною?
The Telegraph писав, що українські морські дрони, такі як "Маґура", значно вплинули на розстановку сил у Чорному морі, витіснивши російські кораблі з Севастополя. Інші країни, включаючи Китай, США та Тайвань, активно впроваджують технології безпілотних суден, взявши до уваги досвід України.
15 грудня 2025 року стало відомо, що підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" змогли підірвати російський підводний човен класу "Варшавянка". Вороже судно зазнало критичних ушкоджень і більше не може функціонувати.
Українські дрони Sea Baby стали новою технологічною платформою на воді, здатною виконувати різноманітні завдання, включно з атаками на ворожі кораблі та об'єкти. Росія намагається копіювати ці дрони, але їй це не вдається. Тим часом Україна планує адаптувати ракетне озброєння для Sea Baby, що дозволить працювати з великих відстаней.