Україна готова до співпраці на різних рівнях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телеефіру.

Що сказав Зеленський про можливу присутність в Ормузькій протоці?

Україна розглядає можливість долучитися до міжнародних ініціатив із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, зокрема через надання військової експертизи та застосування морських безпілотників.

За словами Зеленського, питання безпеки в регіоні обговорювалося на міжнародному саміті за участі європейських та азійських країн, а також партнерів із Тихоокеанського регіону та Австралії. Наступним етапом стане зустріч представників військових секторів у Лондон, на яку запрошено й Україну.

Зеленський зазначив, що Україна може зробити внесок як у сфері захисту, так і в організації супроводу суден. Йдеться, зокрема, про можливе застосування українських морських дронів, таких як "Magura" та "Sea Baby", які вже продемонстрували ефективність під час війни.



Характеристики дрона "Magura" / Інфографіка 24 Каналу

Президент також нагадав про розвиток військово-морського напрямку України, зокрема у сфері розмінування. Під час робочого візиту до Нідерландів він відвідав ще один корабель-розмінувальник, який поповнить український флот.

За словами глави держави, Україна вже має п'ять таких кораблів, а влітку група буде повністю готова до виконання завдань після завершення підготовки у Великій Британії. Він підкреслив, що цей напрямок активно розвивається під час війни за підтримки міжнародних партнерів.

