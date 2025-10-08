Водночас низка інших країн починає переймати досвід України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як вплинули морські дрони на війну?

Видання нагадує, безпілотні надводні апарати дебютували в сучасній оперативній діяльності в жовтні 2022 року, коли Україна здійснила рейд дронів на Чорноморський флот Росії в гавані окупованого Севастополя.

Хоч ця атака зазнала посереднього успіху, оскільки жодної з цілей не потопили, проте це стало переломним моментом, бо вже через 3 роки після цього нальоту українські БпЛА стали господарями Чорного моря.

Важко помітні та так само важко вразливі, вони фактично витіснили російський звичайний флот з Севастополя та заблокували його кораблі, що залишилися, в Новоросійську,

– ідеться у статті.

Дрони "Маґура" тепер також оснащені кулеметами, зенітними ракетами та протикорабельними ракетами. Деякі з них діють як мініатюрні авіаносці, розгортаючи квадрокоптери-дрони, заховані під люком на палубі.

"Україна розпочала революцію в морській війні, небачену з часів появи підводного човна, або навіть з часів заміни вітрил пароплавом. Інші військово-морські держави беруть це до уваги", – наголошують у публікації.

Хто бере приклад з України?

Минулого року Китай випустив у море багатоцільовий надводний бойовий безпілотник JARI-USV-A Orca. Водночас Тайвань представив 4 експериментальні апарати, створені за зразком українських "Маґур".

Також, за даними видання, США прийняли на озброєння еквівалент "Маґури" та починають розміщувати великі безпілотні кораблі. Королівський флот використовує підводні дрони для пошуку мін та підводних човнів.

Крім вищезгаданого, офіцери надводних сил розмірковують над тим, як безпілотні судна могли б функціонувати у віддалених, холодних водах північної Атлантики у разі виникнення можливої війни з Росією.

У Німеччині та скандинавських країнах наразі розглядають, як досвід Чорного моря можна перенести на Балтійське море, особливо коли йдеться про захист трубопроводів і підводних кабелів від саботажу.

Що відомо про ці дрони?