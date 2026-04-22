Какие льготы получают УБД и их семьи?

Льготы касаются различных сфер жизни, о чем отметили в Министерстве по делам ветеранов.

Военнослужащие имеют льготы на коммунальные услуги. Правительством предусмотрено, что они получат скидку в размере 75% на квартплату в пределах социальных норм:

21 квадратный метр на человека;

плюс 10,5 квадратных метров – на семью.

Скидка в таком размере предоставляется для оплаты поставок воды, газа, света и отопления, а также на топливо для обогрева помещения (для домов, не подключенных к системе централизованного отопления).

Обратите внимание! Скидка распространяется на самого ветерана и членов его семьи, проживающих вместе с ним. Факт совместного проживания в этом вопросе – главный.

Кроме того, течение двух лет со дня постановки на квартирный учет ветеранам (которые получили ранения, получили контузию или увечья) предоставляется жилая площадь. УБД также могут получить займы с погашением в течение 10 лет на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов.

Также предусмотрены медицинские льготы. Защитники Украины могут бесплатно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения. по рецепту врача.

К тому же участники боевых действий получают такие льготы:

первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезирования из ценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или возмещение его стоимости;

пользование услугами поликлиник и госпиталей, к которым были ранее прикреплены, несмотря на выход на пенсию или смену места работы.

Обратите внимание! Военные имеют преимущественное право в обслуживании в больницах и аптеках.

Еще одна отрасль, где УБД предусмотрена помощь, это транспорт. Согласно закону, им предусмотрено право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автотранспорта общего пользования в сельской местности, пригородного железнодорожного и водного транспорта, пригородными, междугородними, внутрирайонными и межобластными автобусами.

Но и это еще не все. ветераны имеют еще одну транспортную льготу:

или один раз в год или на два года право бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом (в обе стороны);

или поездка один раз в год со скидкой 50%.

Образовательные льготы на образование также актуальны для военных. Людям со статусом УБД и их детям оказывают поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в коммунальных и государственных образовательных учреждениях.

Важно! Поддержка детей таких предусмотрена до 23 лет.

Пенсионный фонд сообщает, что УБД могут получать также такие денежные доплаты:

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен; ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом всех возможных надбавок) не достигает 4 958 гривен.

Более того, ежегодно участникам боевых действий предоставляется денежная помощь на День Независимости.

