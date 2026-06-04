Какие льготы доступны для лиц с I группой инвалидности в июне?

Таким украинцам предусмотрены различные льготы и поддержки, о чем говорится в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Согласно действующему законодательству, лица с инвалидностью, которые получают пенсию, не превышающую минимального размера, или государственную соцпомощь, имеют право (в случае амбулаторного лечения) на бесплатное приобретение лекарственных средств по рецепту врача.

Также на льготных условиях (или бесплатно) им предоставляются:

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очки;

слуховые аппараты;

зубные, глазные и челюстные протезы;

специальные средства для передвижения, в частности электротележки;

автомобили, если они рекомендованы по медицинским показаниям.

Следует отметить и другие льготы. Например, транспортные. Люди с инвалидностью I группы и лица, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте.

Обратите внимание! Но льгота не распространяется на такси.

Еще одна льгота – это право на скидку в размере 50% стоимости проезда на внутренних маршрутах автомобильного, железнодорожного, воздушного и речного транспорта. Но только в период с 1 октября по 15 мая (то есть сейчас льгота не работает).

Более того, люди с инвалидностью вследствие войны этой группы, которым исполнилось не менее 85 лет, имеют право на бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) и 50% скидки без ограничения количества поездок во внутреннем сообщении. Но тоже в период с 1 октября по 15 мая.

Также лица с инвалидностью I группы могут получить льготы на оплату ЖКУ, если оформят субсидию. Но важный нюанс: если инвалидность наступила в результате участия в боевых действиях, то предусмотрена 100% скидка на коммуналку.

И еще другие виды льгот. Например, украинцы с I группой инвалидности могут рассчитывать на первоочередное и внеочередное улучшение жилищных условий, получение жилой недвижимости или земельного участка.

Относительно денежных выплатразмер помощи зависит от пенсии по возрасту и страхового стажа человека. Пенсия по инвалидности назначается следующим образом:

для І группы – 100% пенсии по возрасту;

для II группы – 90% пенсии по возрасту;

для III группы – 50% пенсии по возрасту.

Напомним! С 1 января увеличили, в частности, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что увеличило минимальную выплату по инвалидности с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Что еще стоит знать украинцам с инвалидностью?

Пенсии по инвалидности в июне останутся на том уровне, который установили после индексации. Повышение в ближайшее время не предусмотрено.

В то же время в Украине предусмотрены денежные выплаты и социальная поддержка родственникам, которые ухаживают за людьми с I группой инвалидности. Размер поддержки определяют индивидуально.

Однако самые высокие компенсации предусмотрены для ухода за людьми с инвалидностью вследствие войны.

Максимальная сумма поддержки не может превышать прожиточный минимум на одного человека. В 2026 году он установлен на уровне 3 209 гривен.