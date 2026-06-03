Ее мать, Наталья Радыш, утверждает, что девушку не хотели приглашать на празднование именно из-за ее физического состояния. Одноклассники и их родители объясняют ситуацию по-другому. Позиции сторон собрал 24 Канал.

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Что рассказала мать Софии?

В 2026 году девушка завершила обучение в школе и мечтала отпраздновать выпуск вместе с одноклассниками, однако, по словам матери, родители других учеников решили не приглашать ее на празднование из-за состояния ее здоровья.

София все 11 лет училась по индивидуальному графику дома, а связь со школой в течение многих лет поддерживала преимущественно ее мама, хотя иногда девушка и получала от одноклассников открытки и поздравления.

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Во время родительского собрания, где обсуждали организацию последнего звонка и выпускного вечера, представители родительского комитета сообщили Наталье, что ее дочь не будет участвовать в праздновании.

"И что, Вы хотите, чтобы ваш ребенок танцевал последний вальс?", "Там плохое покрытие, ямы, коляска может перевернуться...", "Никто из ребят не возьмет на себя такую ответственность". "Все танцы уже составлены, выучены и отрепетированы". "И если честно, для нас самих это шок узнать, что с нашими детьми учится еще какая-то девушка!", "Где вы были 11 лет? Вас не было ни на каких родительских собраниях и в группах...", – именно такие заявления, по словам Натальи Радыш, сыпались в адрес ее и Софии.

В общем свое решение родители других школьников объяснили тем, что девушка передвигается на коляске и пользуется аппаратом искусственной вентиляции легких, поэтому участие в праздновании, мол, будет для нее проблематичным.

"В ресторане уже все забронировано еще с ноября". "Это частное мероприятие, ничего общего со школой не имеет, и мы решили, что вас не будет". Казалось, я нахожусь в параллельной реальности, и это происходило не со мной", – рассказала Наталья.

Для Натальи этот разговор стал тяжелым ударом, ведь София давно ждала выпускной, мечтала о последнем школьном вальсе и заранее продумывала свой праздничный образ.

Вернувшись домой, женщина была вынуждена сообщить дочери, что ее не пригласили на совместное празднование. Несмотря на разочарование, Наталья решила организовать для Софии собственный праздник с участием близких людей.

Как ситуацию прокомментировал выпускник 13-й школы?

Общественный резонанс вызвал волну возмущения и критики в адрес одноклассников девушки и их родителей, которые сначала якобы были настроены критически против участия Софии в торжествах. Один из выпускников высказался с призывом прекратить поливать грязью его школу и одноклассников.

Он распространил сообщение, в котором объяснил, как разобрались с ситуацией. По словам постановщицы выпускного вальса Елены, вопрос участия Софии в танце обсудили только в конце подготовки. Во время предпоследней репетиции классная руководительница сообщила ученикам, что девушку необходимо включить в вальс.

Поскольку выпускники уже полностью изучили и отрепетировали танец, это предложение сначала не вызвало особого восторга. В конце концов, одна из одноклассниц предложила другое решение – организовать для Софии отдельный танец.

Идею поддержали как ученики, так и взрослые. Позже на родительском собрании, в которых участвовала и мама девушки, был согласован формат выступления: ученики 11-х классов должны были стать полукругом и выполнить простые танцевальные движения, а партнером Софии в вальсе стал ее одноклассник Александр. Именно в таком формате выпускной танец и реализовали.



Александр и София / Фото Натальи Радыш

Как прошло празднование?

30 мая торжественная часть последнего звонка состоялась по плану. София приняла участие в школьном празднике, станцевала вальс с одноклассником, а также разделила этот важный день с родителями, учителями и школьным сообществом. По словам матери, девушка сияла от счастья, а само событие стало для семьи чрезвычайно эмоциональным.

София на школьном праздновании: смотрите фото Натальи Радыш

Наталья также поблагодарила администрацию школы и педагогов, которые поддерживали Софию в течение лет обучения.

Кроме того, менее чем за две недели семье удалось организовать отдельный выпускной вечер для девушки. На празднование пришли около 50 человек, которые поздравили ее с завершением школьного этапа жизни и разделили радость этого особого дня.