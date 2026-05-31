Об этом проинформировал мэр города Андрей Садовый.

Что известно об установленном памятнике?

Идея этого пространства возникла у семей пропавших без вести и пленных защитников. Деревянный стул символизирует пустое место, которое остается за воином и ждет его возвращения.

Рядом на брусчатке размещена надпись: "Место для тех, кого мы ждем". Открыла инсталляцию мать без вести пропавшего военного Марьяна Завидовского, который уже более четырех лет считается пропавшим, символически прикрепив первый жетон с именем своего сына.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, это место призвано напоминать каждому, кто проходит площадью, о пропавших и пленных, а звон жетонов должен стать своеобразным напоминанием и призывом не забывать о них.

Стул, который ждет своего Героя во Львове: смотрите фото пресс-службы Львовского горсовета

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что пространство создали по инициативе семей военных как символ памяти, надежды и ожидания.

Как отметили в пресс-службе горсовета, сейчас здесь размещено около 450 жетонов, и их количество будет расти, ведь родственники продолжают добавлять имена своих близких. Также рядом высадили "дерево надежды", к чему присоединились семьи защитников.

Представители общественных объединений отмечают, что подобные места важны для привлечения внимания к проблеме пропавших без вести и поддержки их семей.

Отметим также, что Львовщина получила из госбюджета 500,8 миллиона гривен субвенции на жилье для военных, ветеранов и семей погибших защитников. Средства передадут общинам области, а через управление ветеранской политики их направят на компенсации за жилье для этих категорий граждан.