Об этом проинформировал мэр города Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

Что известно об открытии площади Андрея Парубия во Львове?

Отмечается, что выбор места совсем не случайный. Именно в здании Львовского областного совета Андрей Парубий начинал свой политический путь.

В свое время он был там депутатом нескольких созывов.

Так город почтил память человека, который всю жизнь посвятил Украине,

– подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Теперь на этом месте установили указатель названия площади. На церемонии торжественного открытия также прозвучал Гимн Украины.

Отметим, что официально переименовали часть улицы Винниченко на площадь. Новая площадь будет простираться от улицы Просвещения до начала Лычаковской. Ранее, на 40-й день после смерти политика, во Львове также открыли мемориальную таблицу на месте, где он погиб.



Где расположена площадь Парубия / Фото Львовский горсовет

Что известно о расследовании дела убийства Парубия?

Как сообщили в СБУ, обвинительный акт в отношении исполнителя уже передан в суд, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. По материалам следствия, инцидент произошел 30 августа 2025 года во Львове возле дома политика.

Нападающий, переодетый под курьера, произвел несколько выстрелов из пистолета Макарова, в результате чего Парубий погиб на месте. Следователи установили, что подозреваемый – 53-летний львовянин Михаил Сцельников – имел пророссийские взгляды, отрицал военные преступления России и передавал данные об украинских силах и перемещении военных грузов.

В 2024 году его, по данным следствия, завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы, где он искал информацию о пропавшем сыне-военного. Также отмечается, что он якобы готовил другие действия, в частности призывы к свержению власти, и скрывал оружие на Лычаковском кладбище. Во время суда обвиняемый признал вину, заявив, что это была "личная месть украинской власти".