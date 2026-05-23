Андрей Гаврилов объяснил, что не знал о том, что нарушает закон.

За что оштрафовали Андрея Гаврилива?

23-летний блогер рассказал, что провел в Польше шесть дней вместе с девушкой. В последний день они отправились к горному озеру Морское Око в Татранском национальном парке, где движение автомобилей запрещено.

По словам блогера, за несколько километров до места он не заметил знаков о запрете въезда и не понял, что находится в заповедной зоне.

Когда Андрей вместе с девушкой находились уже у озера, местные объяснили, что въезжать сюда на авто – незаконно.

Я подумал: раз мы уже заехали, то надо сделать фото. Мы быстренько отфоткались и поехали на спуск,

– рассказал Гаврилов.

Когда он выезжал с территории заповедника, его остановила полиция. Правоохранители, по словам блогера, отнеслись с пониманием к нему, выписали штраф 100 злотых (примерно 1200 гривен) и насчитали 8 из 24 штрафных пунктов.

После того как история попала в польские СМИ, блогер закрыл свой Instagram.

По данным Polsat.News, под фотографией с озера блогер написал, что "возможно, это уникальное фото стоит 100 злотых".

Впоследствии он извинился, объяснив, что не знал о запрете въезда в заповедник на авто.

Справка: Андрей Гаврилив в тиктоке имеет 2,3 миллиона подписчиков, а профиль в инстаграме насчитывает 880 тысяч фолловеров.

Как в Польше отреагировали на инцидент с украинцем?

Инцидент с украинским блогером вызвал большое возмущение у поляков. В частности, они указали на, что Гаврилива оштрафовали лишь на 100 злотых, хотя штраф за такое правонарушение составляет до 5000 злотых.

Это событие привлекло внимание премьера Польши Дональда Туска. Он отметил, что понимает возмущение людей, поэтому обратился в МВД с просьбой, чтобы украинца наказали как можно строже.

После реакции Туска Андрею Гаврилову запретили въезд в страну на 5 лет. Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он добавил, что "нарушение закона всегда встретит суровую реакцию".