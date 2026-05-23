Андрій Гаврилів пояснив, що не знав про те, що порушує закон.

За що оштрафували Андрія Гавриліва?

23-річний блогер розповів, що провів у Польщі шість днів разом із дівчиною. В останній день вони вирушили до гірського озера Морське Око в Татранському національному парку, де рух автомобілів заборонений.

За словами блогера, за кілька кілометрів до місця він не помітив знаків про заборону в'їзду та не зрозумів, що перебуває в заповідній зоні.

Коли Андрій разом із дівчиною перебували вже біля озера, місцеві пояснили, що в'їжджати сюди на авто – незаконно.

Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото. Ми швиденько відфоткались і поїхали на спуск,

– розказав Гаврилів.

Коли він виїжджав із території заповідника, його зупинила поліція. Правоохоронці, за словами блогера, поставилися із розумінням до нього, виписали штраф 100 злотих (приблизно 1200 гривень) і нарахували 8 із 24 штрафних пунктів.

Після того як історія потрапила в польські ЗМІ, блогер закрив свій Instagram.

За даними Polsat.News, під світлиною з озера блогер написав, що "можливо, це унікальне фото варте 100 злотих".

Згодом він перепросив, пояснивши, що не знав про заборону в'їзду у заповідник на авто.

Довідка: Андрій Гаврилів в тіктоці має 2,3 мільйона підписників, а профіль в інстаграмі налічує 880 тисяч фоловерів.

Як у Польщі відреагували на інцидент з українцем?

Інцидент з українським блогером викликав велике обурення в поляків. Зокрема, вони вказали на те, що Гавриліва оштрафували лише на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5000 злотих.

Ця подія привернула увагу прем'єра Польщі Дональда Туска. Він наголосив, що розуміє обурення людей, тому звернувся до МВС із проханням, аби українця покарали якнайсуворіше.

Після реакції Туска Андрію Гавриліву заборонили в'їзд до країни на 5 років. Про це в соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський. Він додав, що "порушення закону завжди зустріне сувору реакцію".