Площадь имени Андрея Парубия будет простираться от улицы Просвиты до начала улицы Лычаковской. Об этом сообщил Андрей Садовый.
Что известно о появлении площади в честь Парубия?
По словам мэра, теперь памятник Вячеславу Черноволу, здание областной администрации и областного совета, где погибший был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия.
Известно, что решение о создании площади, названную в честь бывшего спикера Верховной Рады, было принято по согласию с его семьей.
Где будет находится площадь Парубия / Фото Львовский горсовет
Напомним, что ранее на 40-й день со дня смерти Парубия во Львове ему открыли мемориальную таблицу. Она размещена на месте гибели политика.
К слову, в Киеве тоже появится улица имени Парубия. Решение о ее появлении поддержали 57 процентов опрошенных киевлян в приложении "Киев Цифровой". Имя убитого политика будет носить проезд между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского.
Следствие завершило досудебное расследование убийства Парубия
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Обвинительный акт в отношении киллера уже передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как развивались события:
30 августа 2025 года во Львове возле своего дома был был убит Андрей Парубий.
Нападавший, замаскированный под курьера, сделал 8 выстрелов из пистолета Макарова. Политик погиб на месте.
Убийцей Парубия оказался 53-летний Михаил Сцельников из Львова.
Следствие установило, что нападавший оправдывал агрессию России, отрицал военные преступления России и поддерживал оккупационную армию. Он, по данным СБУ, собирал и передавал россиянам информацию о расположении украинских сил и движение военных эшелонов с горючим.
В 2024 году Сцельникова завербовали российские спецслужбы. На него вышли через телеграмм-каналы, где он искал информацию о своем сыне-военном, который исчез в Донецкой области.
Впоследствии мужчина также начал готовить другие действия: призывал к свержению власти, планировал подрывную деятельность и скрыл охотничий обрез в тайнике на Лычаковском кладбище.
Во время судебных заседаний подозреваемый признал убийство и заявил, что это была "личная месть украинской власти".