Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Почему Андрею Парубию присвоили звание Героя Украины?

В День защитников и защитниц, а также в праздник Покрова, Зеленский заявил, что Украина расширяет еще одну нашу традицию уважения и благодарности.

Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко, – сообщил Зеленский.

Справка. Звание Героя Украины предоставляют за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Соответственно, вручают или орден "Золотая Звезда", или орден Государства. Это звание могут предоставить и посмертно.

Зеленский сказал, что с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам. То есть "тем украинцам, которые проявили себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей". В целом это 722 военных, из них 445 – посмертно.

Президент объяснил, почему Парубию и другим присвоили такое высокое звание.

Это были особые люди. И они тоже были защитниками – защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны – Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России, – рассказал Зеленский.

Кому еще дали Героя, кроме Парубия

Геннадий Афанасьев сопротивлялся оккупации Крыма россиянами. Он работал фотографом, а после аннексии Крыма стал общественным деятелем. Оккупанты арестовали его в 2014 году и обвинили вместе с Сенцовым и Кольченко в подготовке терактов. На мужчину давили, заставляли говорить неправду на камеру, били. В 2016 году Афанасьева обменяли, он вернулся в Украину. Работал в проекте "Радио Свобода" – "Крым. Реалии", написал книгу воспоминаний. С первых дней полномасштабной войны Геннадий Афанасьев пошел служить в ТрО. Погиб в конце 2022 года на Луганщине под Белогоровкой.