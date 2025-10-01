Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Чому Андрію Парубію надали звання Героя України?

У День захисників і захисниць, а також у свято Покрови, Зеленський заявив, що Україна розширює ще одну нашу традицію поваги та вдячності.

Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку,

– повідомив Зеленський.

Довідка. Звання Героя України надають за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Відповідно, вручають або орден "Золота Зірка", або орден Держави.

Президент пояснив, чому Парубію та іншим присвоїли таке високе звання.

"Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", – розповів Зеленський.