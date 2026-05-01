Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Что происходит на суде по делу убийства Парубия?
Сначала заседание планировали посвятить ходатайству представителя потерпевших Юрия Зошия, который просил изменить способ обеспечения гражданского иска. Однако в начале слушания судья Александр Величко сообщил, что защита подала письменные возражения на это обращение.
Зоший отметил, что только получил копии документов и требует времени для ознакомления. Суд согласился и отложил рассмотрение ходатайства до следующего заседания.
После этого суд перешел к ключевому этапу – объявления обвинения Михаилу Сцельникову. Ему инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений, в частности государственную измену, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное обращение с оружием, а также публичные призывы к свержению власти и оправдание российской агрессии.
Сам обвиняемый частично признал вину: он согласился с обвинениями в убийстве, незаконном обороте оружия и призывах к смене власти. В то же время обвинения в государственной измене и оправдании агрессии России он отверг. По пункту о глорификации участников российской агрессии заявил, что в этом вопросе надо разбираться.
Часть улицы Винниченко во Львове переименована в площадь имени Героя Украины Андрея Парубия.
Ранее на 40-й день со дня смерти Парубия во Львове ему открыли мемориальную таблицу. Она размещена на месте гибели политика.