Що відбувається на суді у справі вбивства Парубія?

Спершу засідання планували присвятити клопотанню представника потерпілих Юрія Зошія, який просив змінити спосіб забезпечення цивільного позову. Однак на початку слухання суддя Олександр Величко повідомив, що захист подав письмові заперечення на це звернення.

Зошій зазначив, що лише отримав копії документів і потребує часу для ознайомлення. Суд погодився і відклав розгляд клопотання до наступного засідання.

Після цього суд перейшов до ключового етапу – оголошення обвинувачення Михайлу Сцельнікову. Йому інкримінують одразу кілька тяжких злочинів, зокрема державну зраду, посягання на життя державного діяча, незаконне поводження зі зброєю, а також публічні заклики до повалення влади і виправдовування російської агресії.

Сам обвинувачений частково визнав провину: він погодився з обвинуваченнями у вбивстві, незаконному обігу зброї та закликах до зміни влади. Водночас звинувачення у державній зраді та виправданні агресії Росії він відкинув. Щодо пункту про глорифікацію учасників російської агресії заявив, що в цьому питанні треба розбиратись.

