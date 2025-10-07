Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Убивство Андрія Парубія: підозрюваному додатково оголосили ще одну підозру
Як пройшло відкриття меморіальної таблиці?
У вівторок, 7 жовтня, на вулиці Єфремова у Львові відкрили меморіальну таблицю колишньому спікеру Верховної Ради України Андрію Парубію. Її встановили на фасаді будинку №48. Саме там застрелили нардепа 30 серпня.
Меморіальну дошку Парубію відкрили у Львові: дивіться відео
Відкриття пам'ятної дошки відбулось під гімн України, а подію відвідало чимало людей, серед них – громадські діячі та родина загиблого.
Місцеві медіа зазначають, що відкриття відбулося на 40-й день після смерті Парубія.
Останні деталі про вбивство Парубія
Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Підозрюваний визнав свою провину, а слідство обмежило доступ до матеріалів справи, щоб не нашкодити розслідуванню.
Підозрюваного у вбивстві також звинувачують у державній зраді під час воєнного стану. За даними слідства, він діяв за завданням російських спецслужб, які профінансували підготовку злочину.
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Парубію звання Героя України.