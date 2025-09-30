Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, на якому етапі перебуває розслідування резонансного вбивства Андрія Парубія.

Чому доступ до справи Парубія обмежили?

Станом на сьогодні призначено значну кількість експертиз, частину результатів уже отримано.

Джерела зауважили, що розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих дій, встановлення всіх обставин злочину та може наражати на небезпеку учасників кримінального провадження.

Саме тому слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні. Це зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?